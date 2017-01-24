Ракитич: ничего не могу поделать с освистыванием Рамоса болельщиками «Севильи»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич прокомментировал отношение некоторых болельщиков «Севильи» к защитнику мадридского «Реала» Серхио Рамосу. Последний был освистан и оскорблён нецензурными словами поклонниками андалусского клуба в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании (3:3). После этого Рамос сказал, что Ракитича и Дани Алвеса принимают на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» как богов, а к нему совершенно иное отношение.
«Всё это никакого отношения ко мне не имеет. Я сам очень доволен болельщиками «Севильи» и считаю себя представителем этого клуба. Город и клуб живут в моём сердце. И я ничего не могу поделать с освистыванием Рамоса», — цитирует Ракитича Marca.
Рамос является воспитанником «Севильи». С 2004 по 2005 год он защищал цвета главной команды андалусского клуба, после чего перешёл в «Реал». Ракитич в свою очередь выступал за «Севилью» с 2011 по 2014 год.