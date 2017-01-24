В «Севилье» не согласны занять 3-е место в чемпионате Испании

Руководство и тренерский штаб «Севильи» не согласились бы занять 3-е место по итогам чемпионата Испании, если бы им сейчас было сделано подобное предложение. Об этом сказал спортивный директор андалусского клуба Рамон Мончи.
«У нас нет победных серий из 8-10 матчей, что с лёгкостью удаётся «Реалу» и «Барселоне». И я не верю, что «Севилья» сможет заработать 90 очков по итогам сезона. Но наш клуб всегда стремился к большим успехам. И я не думаю, что мы должны были бы подписаться под 3-м местом, если бы нам было сделано такое предложение. На такое пошли бы лишь жалкие и посредственные люди», — цитирует Мончи Marca.
После 19 туров Примеры «Севилья» с 42 очками занимает 2-е место в турнирной таблице, уступая мадридскому «Реалу» 1 очко. Однако у «сливочных» игра в запасе. «Барселона» с 41 очком расположилась на 3-м месте.