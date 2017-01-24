Метцельдер считает, что Анчелотти работает верно в «Баварии»

Бывший защитник дортмундской «Боруссии» и мадридского «Реала» Кристоф Метцельдер поделился мнением о работе главного тренера мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти. Метцельдер считает, что итальянский специалист достаточно опытен для того, чтобы правильно дозировать нагрузку для своих подопечных.
«Методы работы «Баварии» на тренировках таковы, что предполагают меньше требовательности к игрокам и напряжения. В кавычках, конечно. Это делается для того, чтобы в конце сезона команда сохранила больше свежести и концентрации, чем в предыдущих сезонах», — приводит слова Метцельдера Sky.