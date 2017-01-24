Ватцке: должен был ответить Хёнессу, но это не было атакой на него

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал свои слова, сказанные недавно в адрес президента мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесса. Ватцке отметил, что обязан защищать свой клуб.
«Я представляю «Боруссию» и никогда не стану первым начинать спор. Но когда в нас ударяют во второй или третий раз, тогда я высказываюсь. После чего наступает продолжительный покой. Что же касается моих слов, то я должен был ответить Хёнессу, но это не было атакой на него», — цитирует Ватцке Eurosport.
Ранее Хёнесс сказал, что в «Боруссии» сильно ошиблись, обещая в нынешнем сезоне сместить «Баварию» с пьедестала. Ватцке отметил, что в «Боруссии» никто ничего подобного не говорил, добавив, что сомневается в способности Хёнесса правильно воспринимать слова других.