Наставник «Севильи» сказал, что необходимо для больших успехов

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли отметил, что игроки его команды питают надежду на большие успехи в нынешнем сезоне. Аргентинский специалист выразил удовлетворение стабильной игрой своих подопечных.
«У моих игроков есть мечта. Без неё невозможно жить. К мечте должна добавиться страсть, а к ней – интерес и преданность клубу», — приводит слова Сампаоли Marca.
После 19-го тура Примеры «Севилья» с 42 очками занимает 2-е место в турнирной таблице, уступая мадридскому «Реалу» 1 очко. Однако у «сливочных» игра в запасе. «Барселона» с 41 очком идёт на 3-м месте.