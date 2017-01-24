Гуллит считает Марадону более сильным футболистом, чем Месси

Бывший игрок «Милана» и сборной Нидерландов Руд Гуллит провёл параллель между нападающим «Барселоны» Лионелем Месси и экс-футболистом «Наполи» Диего Марадоной. Гуллит считает, что Марадона был сильнее своего соотечественника на футбольном поле.
«Марадона был не только великим футболистом, он был ещё и лидером. Он знал, как одержать победу самостоятельно. Как он сделал это на чемпионате мира 1986 года. Когда я вижу Месси, то склоняюсь к тому, что это великий игрок. Однако он очень защищён арбитрами, СМИ, регламентом… Игра Месси ограничена дриблингом. А Марадона делал всё и даже должен был быть осторожен, поскольку соперники хотели сломать ему обе ноги», — цитирует Гуллита Tribal Football.