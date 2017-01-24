Жигулёв: в ПФЛ не играют и другим не дают, в Молдавии футбол более техничный

Полузащитник «Краснодара» Илья Жигулёв, который ранее выступал за молдавский клуб «Милсами» на правах аренды, рассказал о впечатлениях от выступления в чемпионате Молдавии, сравнив уровень тамошнего первенства с российским.
«Первые пять команд, которые борются за медали, «Милсами», «Шериф», «Заря», «Дачия» и «Зимбру», вполне неплохо чувствовали бы себя в российской ФНЛ, возможно, кто-то из них даже боролся бы за путёвки в Премьер-лигу. Остальные – это уровень команд Второй российской лиги. Но в нашей ПФЛ многие и сами не играют, и другим не дают, а в Молдавии футбол, как мне показалось, более ориентирован на технику. Там большинство команд старается играть в пас, комбинировать, гораздо меньше грубости, ударов по ногам. Защитники играют чище, и мяч отобрать у любого игрока не так просто.
Если говорить об организационной стороне чемпионата Молдавии, то тут проблем хватает, потому что у многих клубов очень скромные бюджеты, они с трудом сводят концы с концами. Соответствовать каким-то единым высоким стандартам у них просто нет возможности.
Матчи однозначно собирают больше зрителей, чем в российской Второй лиге. У нашей команды есть серьёзная фанатская группа, которая нас активно поддерживает. После игр мы обязательно подходим и благодарим их. А на матчах «Зимбру» в Кишинёве вообще всегда царит настоящий ажиотаж!» — цитирует Жигулёва пресс-служба «Краснодара».