Павленко: было интересно сыграть с участником плей-офф Лиги Европы

Полузащитник «Урала» Александр Павленко поделился впечатлениями от товарищеской игры с «Астрой» (2:4), а также рассказал об условиях на сборах и о том, какую книгу читает в свободное время.
«В личном плане эту игру можно занести в актив. Но команда проиграла. Всегда хочется выиграть. С «Астрой» это сделать не получилось. Думаю, не хватило концентрации и внимания при стандартных эпизодах. Впереди целый месяц. Это хороший срок для того, чтобы поднабрать форму и быть полностью готовым к началу второй части сезона.
Ощущалось, что «Астра» — это серьёзный соперник, который скоро будет играть в плей-офф Лиги Европы. Было интересно сыграть с участником плей-офф Лиги Европы. Выходил на поле с позитивными эмоциями. Был настроен на победу. Хоть это была и товарищеская встреча, но всё равно нужно было себя проявлять. Нужно доказывать свою состоятельность, завоёвывать место в основном составе.
На сборах всё нравится. Хорошая гостиница, отличное питание. Тренировочное поле хорошего качества. Находится недалеко от гостиницы. Меня всё здесь устраивает. Взял с собой книгу. Потихонечку читаю. Но бывает тяжело, потому что устаю. В обед стараюсь поспать. Вечером общаюсь с ребятами. Но уделяю время, заставляю себя час почитать. Сейчас читаю «Государь» Макиавелли», — цитирует Павленко пресс-служба клуба.