Нападающий «Боруссии» Д Исак: у меня была пара предложений от других клубов

Новый нападающий дортмундской «Боруссии» Алексндер Исак прокомментировал свой переход в немецкий клуб. До этого 17-летний футболист защищал цвета шведского клуба АИК.
«У меня была пара предложений от других клубов. Но в конце у меня появилось чувство, что «Боруссия» является правильным путём для меня. Этот выбор целесообразен для того, чтобы совершенствоваться как молодой футболист», — сказал Исак в интервью каналу Youtube «Боруссии».
Ранее в СМИ сообщалось, что дортмундцы выиграли борьбу за юного нападающего у мадридского «Реала». Сумма сделки, по неофициальным данным, составила примерно € 10 млн.