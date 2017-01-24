Олунга, которым интересовался ЦСКА, перешёл в «Гуйчжоу Чжичэн»

Лучший нападающий шведского «Юргордена» Майкл Олунга продолжит карьеру в чемпионате Китая. Форвард подписал соглашение с командой «Гуйчжоу Чжичэн», эту информацию подтвердил спортивный директор «Юргордена» Боссе Андерссон изданию Expressen. Официальная сумма трансфера на данный момент неизвестна.
Ранее в СМИ сообщалось, что за 22-летнего футболиста, к которому также проявлял интерес московский ЦСКА, «Гуйчжоу Чжичэн» заплатит € 4,2 млн.
В прошедшем сезоне чемпионата Швеции Олунга забил 12 голов в 27 матчах.