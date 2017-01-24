Марадона считает, что ФИФА не ошиблась, признав Роналду лучшим игроком 2016 года

Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона прокомментировал присуждение нападающему мадридского «Реала» Криштиану Роналду награды «The Best» лучшему футболисту 2016 года по версии ФИФА. Церемония вручения приза футболисту сборной Португалии привлекла внимание и тем, что на ней отсутствовали представители «Барселоны».
«Мне показалось закономерным, что награда была вручена Роналду. Но было бы целесообразнее, если бы на церемонии присутствовали Месси с Неймаром», — цитирует Марадону DirecTV Sports.
Сам Роналду выразил сожаление в связи с отсутствием представителей «Барселоны». Помимо него на награду ФИФА «The Best» претендовали Месси и форвард «Атлетико» Антуан Гризманн. Роналду получил 34,4% голосов, Месси — 26,42%, а Гризманн — 7,53%.