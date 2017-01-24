Ребров: в бытовом плане новички «Спартака» хорошо себя чувствуют

Вратарь «Спартака» Артём Ребров рассказал, как он проводит на сборе свободное от тренировок время, а также поведал, как проходит процесс адаптации новичков красно-белых — Александра Селихова, Георгия Джикии, Луиса Адриано и Александра Самедова.
«Я привёз маленькую колонку на сбор, чтобы слушать музыку, привёз пару книг. Больше времени особо ни на что не хватает. Какие-то процедуры, тренировки — вот весь день и проходит. Поэтому это самое необходимое, что мне нужно.
У нас с вратарями никаких проблем нет, Селихова приняли нормально. Джикия сразу с Джано начал общаться, они в одном номере живут, играют вместе, у них есть какие-то компьютерные игры. Адриано общается с бразильцами, а с Самедовым также нет проблем. Знаем его по сборной. В бытовом плане, можно сказать, ребята хорошо себя чувствуют. Думаю, на поле будет всё хорошо и они обязательно нам помогут», — сказал Ребров в интервью клубному телевидению.