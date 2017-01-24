Сакки: Марадона хотел, чтобы я возглавил «Наполи»

Бывший главный тренер «Милана» и сборной Италии Арриго Сакки рассказал, что в своё время экс-нападающий «Наполи» Диего Марадона хотел переманить его в неаполитанский клуб.
«Помню, Марадона хотел, чтобы я возглавил «Наполи». Он сказал мне, что вместе со мной и Карекой «Наполи» начинал бы каждый матч со счётом 1:0 в свою пользу. Тем не менее я предпочёл остаться в «Милане», который значил для меня всё. «Милан» побеждал чаще «Наполи», но у них был Марадона. Как-то мы играли с «Наполи», и первый тайм закончился нулевой ничьей. Придя в раздевалку, я сказал своим игрокам: «Послушайте, Марадона прощал нас 45 минут. Но я не знаю, как долго это продлится. Или мы забиваем, или нам придётся очень нелегко». Играть против Марадоны было подобно острию шпаги, находящейся вблизи твоей головы и способной в любой момент причинить тебе боль», — цитирует Сакки Mediaset Premium.