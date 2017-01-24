Черевченко: есть желание съездить к Биличу в Англию на стажировку

Бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко рассказал, что хочет отправиться на стажировку в «Вест Хэм Юнайтед», которым руководит экс-рулевой «железнодорожников» Славен Билич, а также объяснил, почему отказался от аналогичной поездки в «Атлетико».
«Я разговаривал с человеком, который делал мне эту стажировку. Мне сразу дали понять, что главный тренер «Атлетико» Симеоне ни с кем разговаривать не будет. Помощники, тренировочный процесс, всё это возможно, но мне было интересно поговорить с главным тренером. Так как это не получилось, я поехал в Германию. Там был полный доступ ко всему, начиная от тренажёрного зала и заканчивая общением с тренером. Не буду говорить, куда я ездил, не занимаюсь саморекламой. Команда хорошая. Всё, что мне нужно было, я узнал.
Осталось желание съездить в Англию к Биличу. Я с ним на телефоне, но пока не хочу ехать. Пока он поднимается со дна турнирной таблицы. Дай бог, чтобы у него всё получилось. Они уже выиграли два матча подряд.
Уход из «Локомотива»? Когда я что-то делаю, я делаю осознанно. Я не жалею, что так поступил. Я об этом уже говорил и не хочу развивать эту тему дальше. То, что я сделал, считаю, сделал правильно для себя», — сказал Черевченко в программе «Футбол России» на канале «Россия 24».