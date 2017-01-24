Бикфалви: решил перейти в «Урал», потому что верю в этот проект

Румынский полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви, который перебрался в екатеринбургский клуб нынешней зимой, рассказал о том, как состоялся переход, а также объяснил, почему покинул «Томь».
«Покинул «Томь» из-за финансовых проблем в клубе. Не было стабильности, хотя в последнее время что-то начало налаживаться. Пришли с руководством к решению, что я уйду, а в конце года появился шанс подписать контракт с «Уралом». Были и другие предложения, но я решил перейти сюда. Верю в этот проект.
Строится новый стадион для чемпионата мира 2018 года, красивый город. Моя семья хотела, чтобы я продолжал играть в России, а я всегда прислушивался к их мнению. Подписал контракт на два с половиной года, с возможностью продления ещё на год», — цитирует Бикфалви Digi Sport.