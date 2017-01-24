Ватцке считает, что не стоит дискутировать о роли Гётце в «Боруссии» Д

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал дебаты относительно полузащитника команды Марио Гётце. Дебаты касаются того, что футболист сборной Германии не всегда выходит на поле, оказываясь на скамейке запасных.
«В «Боруссии» выступают 16-18 сильных футболистов. И каждый раз кто-то не выходит на поле. Мы должны быть осторожны, чтобы не подвергать Гётце чересчур сильной критике. Это уже многим наносило вред», — приводит слова Ватцке Kicker.
Гётце в 2013 году покинул «Боруссию», пополнив ряды мюнхенской «Баварии». Но там дела у него не заладились, и перед стартом нынешнего сезона он вернулся в стан дортмундцев. По итогам 17 туров Бундеслиги он сыграл в 10 матчах, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей.