Сколари предпочёл бы работу в «Реале» посту наставника «Барселоны»

Бывший главный тренер сборных Бразилии и Португалии Луис Фелипе Сколари, возглавляющий ныне китайский клуб «Гуанчжоу Эвергранд», признался, что хотел бы поработать у руля мадридского «Реала». Бразильский специалист сказал это в ответ на вопрос о том, выбрал бы он работу в «Реале» или в «Барселоне», если бы ему предоставили такую возможность.
«Если бы меня пригласили работать в «Реал» или «Барселону», я отдал бы предпочтение «сливочным». «Реал» больше соответствует моей философии игры, чем «Барселона», — цитирует Сколари EFE.
Одновременно Сколари опроверг информацию о том, что хотел пригласить в свою команду защитника «Реала» Пепе.