«Анжи»: сегодня вопрос касательно нового гендиректора клуба будет закрыт

Исполнительный директор «Анжи» Эльдар Исаев прокомментировал уход Сергея Кораблёва с поста генерального директора махачкалинского клуба.
«Сергей Кораблёв покинул свой пост из-за реальных проблем со здоровьем. Это не просто формулировка. Месяца два-три назад Сергей Владимирович лежал в больнице в предынфарктном состоянии и перенёс операцию на сердце.
Что касается нового генерального директора, то сегодня этот вопрос будет закрыт на совете директоров», — сказал Исаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.