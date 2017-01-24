Определились соперники «Крыльев Советов» на третьем сборе в Турции, который пройдёт в Белеке с 11 по 25 февраля. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
16 февраля «Крылья Советов» проведут контрольную игру с узбекским «Пахтакором», который занимает 5-е место в ПФЛ Узбекистана.
20 февраля «Крылья» встретятся с клубом «Тосно», занимающим второе место в текущем розыгрыше ФНЛ. Свой третий матч на заключительном турецком сборе «крылышки» проведут против минского «Динамо». Матч с бронзовыми призёрами чемпионата Беларуси состоится 23 февраля.