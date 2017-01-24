Тарханов: «Уралу» пока не хватает качества в организации атакующих действий

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал о первых товарищеских матчах команды в этом году и поделился впечатлениями от игры новичков.
«В обоих матчах понравилась самоотдача, мы достаточно организованно играли. Хотя вижу, что пока ещё не хватает качества в организации атакующих действий. Есть отдельные неплохие моменты, но цельности пока нет.
Сейчас все играют под нагрузками. Может быть, две румынские команды сейчас уже вовсю готовятся к скорому возобновлению чемпионата, плюс «Астра» готовится к плей-офф Лиги Европы… Хотя наши молодые игроки в матче против этой команды минуты до 60-й играли достаточно хорошо, вели 2-1. Но потом пропустили со стандартов, два потрясающих удара с дальней дистанции, хотя до этого играли на равных. С «Вииторулом» тоже получился хороший спарринг. Соперники на протяжении 90 минут прессинговали нас, но мы организованно защищались и выбегали в контратаки. В одной из таких атак и забили гол.
Новички — Глушков, Балажиц и Ломакин? Балажиц – опытный квалифицированный игрок. Он действовал достаточно спокойно и уверенно. Глушков в игре с «Астрой» достаточно хорошо выглядел. Он и гол первый создал, хорошо обыграв соперника и отдав точный пас. И в целом был активен. Ломакин – грамотный парень с хорошим пасом, видением поля. Но ему нужно ещё убыстрить свою игру, активнее играть «на мяч» — больше открываться, получать пасов, больше обострять игру. То же самое касается, кстати, и Коробова.
Бикфалви? Опытный футболист, обладает хорошими качествами. То, что он является игроком сборной Румынии, – это знак качества, хороший показатель. Посмотрим на него в ближайших играх. Но я думаю, что опыт у него достаточно большой, поэтому здесь проблем не будет», — цитирует Тарханова пресс-служба клуба.