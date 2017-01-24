Дрогба был близок к переходу в «Мельбурн Саус»

Ивуарийский нападающий Дидье Дрогба согласовал условия контракта с клубом «Мельбурн Саус», но в итоге вынужден был отказаться от предложения. Команде с урегулированием бюрократических вопросов с федерацией футбола Австралии не разрешат участвовать в предстоящем сезоне.
«Мы были довольно близки к подписанию соглашения. Все вопросы были согласованы, но нам трудно было бы сохранить заинтересованность в проекте во время паузы длиной в один год», — цитирует SBS Australia председателя совета директоров «Мельбурн Саус».
Ранее в СМИ сообщалось, что 38-летний игрок, скорее всего, продолжит карьеру в Бразилии, согласившись на переход в «Коринтианс».