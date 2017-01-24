Лещук: хочу превзойти Луиса Адриано по количеству голов за «Шахтёр»

Нападающий донецкого «Шахтёра» Бланко Лещук, который перешёл в команду в январе этого года признался, что хочет превзойти бывшего форварда «горняков» Луиса Адриано по количеству голов за клуб. Недавно бразилец, который последнее время играл в «Милане», перешёл в «Спартак».
«Изначально, когда я сюда приехал, мне нравилось интенсивно тренироваться, чтобы со временем перейти в клуб более высокого уровня. Сейчас я намерен сделать всё возможное, чтобы помочь «Шахтёру». Хочу превзойти Луиса Адриано по количеству забитых мячей», — цитирует Лещука пресс-служба «Шахтёра».
В составе украинского клуба Луис Адриано провёл 265 матчей и забил 128 голов. Бланко Лещук в 19 официальных матчах за свой бывший клуб «Карпаты» забил 7 голов.