Срна: не буду рассказывать о переговорах с «Барселоной», мне было легко остаться

Капитан «Шахтёра» Дарио Срна сообщил, что решение продолжить выступать за «горняков» далось ему легко. Ранее сообщалось, что 34-летний хорват может перейти в «Барселону».
«Эта история уже завершена. Не хотел бы рассказывать о моих переговорах с «Барселоной», но мне было легко принять решение остаться. Я уже давно говорил, что хочу закончить карьеру в «Шахтёре». Сейчас нам осталось совсем чуть-чуть до победы в чемпионате. Для меня и команды на данный момент это главная цель. И, конечно, хотим как можно дальше пройти в Лиге Европы», — цитирует Срну сайт «Шахтёра».