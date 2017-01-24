Куртуа: никогда раньше не чувствовал себя так хорошо в «Челси», как сейчас

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа заявил, что проводит свой лучший период в лондонской команде. Бельгиец перешёл в «Челси» летом 2011 года, но начал выступать за клуб лишь в 2014-м, проведя три сезона на правах аренды в мадридском «Атлетико».
«Я никогда раньше не чувствовал себя так хорошо в «Челси», как сейчас. Я действую решительно, когда этого требует ситуация. Порой за матч возникает всего одна или две ситуации, когда нужно сделать свою работу. В недавнем матче с «Халлом» таких ситуаций было несколько больше.
Я всегда готов помогать команде и считаю, что за последние два сезона серьёзно улучшил свою игру. В команде сейчас действительно хорошая атмосфера, мы много шутим, но при этом продолжаем усердно работать и наслаждаемся этим», — цитирует Куртуа Sky Sports.
В этом сезоне 24-летний Куртуа отстоял на ноль 13 из 22 матчей в чемпионате Англии.