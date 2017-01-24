Ориги: моя голевая засуха? Дело в поиске правильного момента, всё будет хорошо

Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги рассказал, что не беспокоится из-за своей голевой засухи. 21-летний бельгиец не забивает на протяжении последних девяти матчей в составе команды. Всего на счету Ориги в этом сезоне семь голов во всех турнирах.
«Как нападающий я всегда хочу забивать, но самое главное — это продолжать работу, оставаться сфокусированным и играть в свой футбол. Я уверен, что всё будет хорошо, дело лишь в поиске правильного момента для точного удара. Если команда будет побеждать, то все игроки будут уверены в себе, в этом нельзя сомневаться», — цитирует Ориги официальный сайт «Ливерпуля».