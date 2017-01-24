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Палкин: я считаю, что Лещук — открытие нынешнего сезона в чемпионате Украины

24 января 2017, вторник. 18:41. Футбол
Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин прокомментировал переход аргентинского нападающего Густаво Бланко Лещука из «Карпат» в донецкий клуб.

«Я считаю, что Бланко Лещук – это открытие нынешнего сезона в чемпионате Украины. Мы за ним начали следить, как только он попал в «Карпаты». Во львовской команде Густаво раскрылся, и мы должны быть благодарны «Карпатам» за то, что они нашли такого футболиста. Признаться, переговоры с львовянами были сложными и долгими, но в итоге всё прошло на высшем уровне, и мы заключили контракт с нападающим. «Карпатам» нужно было принимать решение, теоретически они могли потерять игрока, Густаво мог бы уйти бесплатно. Я считаю, руководители львовского клуба приняли единственно верное решение – продать Бланко Лещука.

Ещё за два месяца до открытия трансферного окна мы говорили о том, что если подписания и будут, то максимум один-два игрока. Одно приобретение мы уже сделали, а дальше будет видно, ситуация меняется каждую неделю. До конца сборов ещё много времени, но на данный момент особой потребности в покупке новых футболистов у нас нет», — цитирует Палкина сайт «Шахтёра».
Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер" (Донецк) Сообщить об ошибке
Теги
Карпаты Шахтёр Донецк Густаво Бланко Лещук Сергей Палкин
Новости. Футбол
24 января 2017, вторник
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