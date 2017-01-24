Палкин: я считаю, что Лещук — открытие нынешнего сезона в чемпионате Украины

Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин прокомментировал переход аргентинского нападающего Густаво Бланко Лещука из «Карпат» в донецкий клуб.
«Я считаю, что Бланко Лещук – это открытие нынешнего сезона в чемпионате Украины. Мы за ним начали следить, как только он попал в «Карпаты». Во львовской команде Густаво раскрылся, и мы должны быть благодарны «Карпатам» за то, что они нашли такого футболиста. Признаться, переговоры с львовянами были сложными и долгими, но в итоге всё прошло на высшем уровне, и мы заключили контракт с нападающим. «Карпатам» нужно было принимать решение, теоретически они могли потерять игрока, Густаво мог бы уйти бесплатно. Я считаю, руководители львовского клуба приняли единственно верное решение – продать Бланко Лещука.
Ещё за два месяца до открытия трансферного окна мы говорили о том, что если подписания и будут, то максимум один-два игрока. Одно приобретение мы уже сделали, а дальше будет видно, ситуация меняется каждую неделю. До конца сборов ещё много времени, но на данный момент особой потребности в покупке новых футболистов у нас нет», — цитирует Палкина сайт «Шахтёра».