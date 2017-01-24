Мончи: после «Севильи» я хотел бы поработать в Италии или Франции

Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи сообщил, что хотел бы поработать в Италии и Франции. Ранее испанские СМИ сообщали, что Мончи может занять аналогичный пост в «Роме».
«Мне интересно узнать, смогу ли я повторить в другом клубе то, что мне удалось сделать в „Севилье“. Мне хотелось бы поработать в двух странах — в Италии и Франции. Пожить там, получить новый опыт. Но у меня нет причин покидать „Севилью“, и нет даты, при наступлении которой я планирую уйти. Это будет двустороннее решение по взаимному согласию с клубом», — сказал Мончи в интервью Bein Sports.