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Тьяго Алькантара вернулся к тренировкам с «Баварией»
24 января 2017, вторник. 19:20.
Футбол
Полузащитник «Баварии»
Тьяго Алькантара
, который досрочно завершил сбор в Дохе из-за травмы бедра, вернулся к тренировкам с командой, информирует пресс-служба мюнхенцев.
Алькантаре ещё предстоит набрать оптимальные кондиции, но он должен помочь «Баварии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» (15 февраля).
Посмотреть видео можно
тут
.
Источник:
Официальный сайт ФК "Бавария"
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Теги
Бавария
Тьяго Алькантара
Травмы — футбол
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Новости. Футбол
24 января 2017, вторник
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