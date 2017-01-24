CAS отклонил апелляцию футбольной ассоциации Сербии на включение Косово в УЕФА

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляцию футбольной ассоциации Сербии на включение футбольной федерации Косово в состав УЕФА. Об этом сообщается на сайте CAS.
Решение о включении федерации футбола Косово в члены УЕФА было принято на конгрессе организации в начале мая 2016 года. За вступление Косово в УЕФА проголосовали 28 членов организации, против — 24, в том числе Российский футбольный союз. Два бюллетеня были признаны недействительными.
13 мая конгресс ФИФА проголосовал за принятие федерации футбола Косово и футбольной ассоциации Гибралтара в члены организации. При этом частично признанная Республика Косово не является членом ООН. В действующем рейтинге ФИФА сборная Косово занимает 166-е место.