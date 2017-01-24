Газизов: Диего Карлос пошёл навстречу и расстался с «Уфой» на хороших условиях

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал расторжение контракта с нападающим Диего Карлосом.
«Это общая инициатива клуба и игрока. Контракт у Диего Карлоса заканчивался этим летом, поэтому мы решили всё сделать заранее. Сейчас у клуба начинается новый этап, как и у самого игрока. Мы расстались хорошими друзьями.
Хочу сказать спасибо Карлосу, который провёл много ярких матчей в нашей команде. Диего пошёл навстречу клубу и расстался с нами на очень хороших условиях, за что ему отдельное спасибо», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.