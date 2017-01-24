Главным тренером «Спартака-2» назначен Гунько

Главным тренером «Спартака-2» вместо возглавившего молодёжную сборную России Евгения Бушманова назначен Дмитрий Гунько.
«Во второй команде «Спартака» и дубле красно-белых произошли перемены. Сегодня ФК «Спартак-Москва» и Евгений Бушманов расторгли трудовой договор по соглашению сторон в связи с тем, что 45-летний специалист возглавил молодёжную сборную России. Вместе с ним клуб покинули тренеры Андрей Коновалов и Василий Кузнецов, которые присоединятся к работе с лучшими российскими футболистами до 21 года, а также начальник команды Юрий Бавыкин. Тренер по физподготовке Александр Зайченко со вторника начнёт заниматься со спартаковскими дублёрами.
Завтра к обязанностям главного тренера «Спартака-2» приступит Дмитрий Гунько, до сегодняшнего дня руководивший молодёжным составом «Спартака». В тренерский штаб 40-летнего специалиста войдут помогавшие ему в дубле Владимир Джубанов, Ринат Дасаев и Рамиль Шарипов. Должность начальника команды в «Спартаке-2» займёт Сергей Гуменный», — информирует сайт «Спартака».