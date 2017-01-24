Крамарич: вряд ли «Лестер» когда-нибудь повторит прошлый сезон

Экс-форвард «Лестер Сити» Андрей Крамарич, ныне выступающий за «Хоффенхайм», сравнил свой нынешний клуб с предыдущим.
«У „Хоффенхайма“ и „Лестера“ есть кое-какие общие черты, но АПЛ — это совсем другой турнир. Мы остались единственной командой из топ-5 лиг, не потерпевшей ни одного поражения в национальном чемпионате за весь сезон, но часто играли вничью и потеряли много очков. А „Лестер“ побеждал весь сезон — с начала и до конца. Хотя вряд ли им когда-нибудь удастся повторить тот сезон», — цитирует Крамарича Goal.
После 22 туров АПЛ «Лестер» занимает 15-е место, набрав 21 очко. В прошлом году «лисы» стали чемпионами Англии.