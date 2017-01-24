Кержаков предложил провести матч с участием звёзд спорта во время ЧМ-2018

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков предложил в Санкт-Петербурге во время чемпионата мира 2018 года провести турнир среди болельщиков или матч с участием звёзд спорта, сообщает «Интерфакс-Россия».
«Допустим, можно организовать мини-чемпионат по футболу среди болельщиков. Или, например, провести футбольный матч на Дворцовой площади, собрать звёздную команду. Нужно оставить память и впечатления у болельщиков о нашем городе не только как о городе, славном своей архитектурой, но и как об интересном месте», — сказал Кержаков в рамках заседания Общественного совета по туризму в Петербурге.