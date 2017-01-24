Колыванов: надеюсь, «молодёжка» с Бушмановым преодолеет все поставленные задачи

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Игорь Колыванов прокомментировал назначение Евгения Бушманова на пост старшего тренера команды. Российский футбольный союз накануне официально сообщил о подписании контракта с Бушмановым в качестве старшего тренера молодёжной сборной России. Срок соглашения рассчитан до 15 июля 2019 года.
«Евгений Бушманов давно работает с юношами, последние годы удачно трудился со «Спартаком-2». Будем надеяться, что молодёжная сборная с приходом нового старшего тренера сможет преодолеть все поставленные перед ней задачи и показать результат. Безусловно, главная цель на сегодня – это попадание нашей сборной в финальную часть чемпионата Европы», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Гаркушко.