Зобнин: вертолёты вокруг стадиона мешают игрокам «Спартака»

«Нам с самого начала разрешили взять на первую неделю подруг, жён и детей. Лично я никого не стал брать. У меня маленький ребенок, и жене было бы тяжело тут без меня.
Вокруг стадиона летают вертолеты? Конечно, это мешает. Иной раз не слышно свистка, непонятно, что говорят тренеры. Хорошо, что все упражнения нам уже хорошо знакомы. Где-то и без слов понимаем, что надо делать. Если бы были новые упражнения, пришлось бы сложнее», — сказал Зобнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
Посмотреть видео можно тут.