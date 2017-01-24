Алаба: игроки «Баварии» сделают всё возможное, чтобы выиграть Лигу чемпионов

Защитник «Баварии» Давид Алаба подчеркнул, что его команда настроена на победу в Лиге чемпионов. В 1/8 финала турнира мюнхенцам предстоит встретиться с лондонским «Арсеналом».
«Каждый из нас мечтает выиграть Лигу чемпионов. Конечно, игрокам „Баварии“ хотелось бы отпраздновать успех. Сделаем всё возможное, чтобы выполнить эту цель. Нам нужно двигаться от матча к матчу, постоянно побеждая, и тогда команду ждёт успех», — приводит слова Алабы ESPN FC.
Прими участие в розыгрыше билетов на финал Лиги чемпионов! Всё, что нужно, — это оформить бесплатно карту и начать копить мили.