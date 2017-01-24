При проверке подмосковных баз к ЧМ-2018 выявлены нарушения безопасности

Специалисты выявили ряд нарушений при осмотре подмосковных спортивных баз и тренировочных площадок, которые предназначены для проведения чемпионата мира в 2018 году.
«У ряда объектов выявлены следующие нарушения: отсутствие паспортов безопасности, отсутствие противотаранных устройств при въезде, отсутствие лицензированной охраны, отсутствие сигнализации, несоответствие системы видеонаблюдения, отсутствие места под оперативный штаб», — сообщил изданию РИАМО сотрудник пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.
По его словам, муниципальными образованиями разработаны дорожные карты, предусматривающие устранение замечаний к апрелю 2018 года.
Чемпионат мира пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.