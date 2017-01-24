Рюдигер: сезон складывается неплохо, но «Роме» не хватает стабильности

Защитник «Ромы» Антонио Рюдигер подвёл итоги первой части сезона и отметил, что римлянам не хватает стабильности.
«Мы должны играть в свою игру и делать это последовательно, потому что стабильности команде не хватает. В первой половине сезона всё было вполне неплохо, мы выиграли много матчей, в том числе дерби с „Лацио“.
Вопрос о скудетто всегда возникает у болельщиков „Ромы“, что вполне понятно. Конечно, мы хотим стать чемпионами Италии. Но в этом сезоне у нас ещё есть шансы побороться за Кубок Италии и Лигу Европы», — цитирует Рюдигера Transfermarkt.