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175 лет назад 2016
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Суд отклонил иск на € 6 млн по делу о сравнении игроков «Реала» с гиенами

24 января 2017, вторник. 22:18. Футбол
Верховный суд Испании вынес оправдательный вердикт каталонскому телеканалу TV3 в связи с видео, показанным 15 февраля 2013 года, сообщает As.

В видео, показанном TV3 в одной из своих спортивных программ, демонстрировалось, как футболисты «Реала» преследуют на поле нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и раз за разом совершают против него грубые фолы, сбивая футболиста сборной Аргентины с ног. Параллельно с этими кадрами шла демонстрация жизни гиен и их погони за своими жертвами.

«Реал» после этого подал в суд на TV3 с требованием возмещения морального ущерба на сумму € 6 млн. Представители «Королевского клуба» отмечали, что этим видео был нанесён ущерб имиджу «Реала». Тем не менее суд постановил, что видео укладывается в рамки дозволенного, поскольку носит юмористический характер.

Ранее суд первой инстанции оштрафовал телеканал на € 20 тыс., однако эти санкции были отменены решением провинциального суда Мадрида. Ведущий программы TV3 после массы негативных откликов болельщиков «Реала» извинился перед теми, кого мог задеть и обидеть этот сюжет.

Изучить видео можно тут.
Источник: AS Сообщить об ошибке
Теги
ФК Барселона ФК Реал Мадрид Лионель Месси
Новости. Футбол
24 января 2017, вторник
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