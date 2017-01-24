Суд отклонил иск на € 6 млн по делу о сравнении игроков «Реала» с гиенами

Верховный суд Испании вынес оправдательный вердикт каталонскому телеканалу TV3 в связи с видео, показанным 15 февраля 2013 года, сообщает As.
В видео, показанном TV3 в одной из своих спортивных программ, демонстрировалось, как футболисты «Реала» преследуют на поле нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и раз за разом совершают против него грубые фолы, сбивая футболиста сборной Аргентины с ног. Параллельно с этими кадрами шла демонстрация жизни гиен и их погони за своими жертвами.
«Реал» после этого подал в суд на TV3 с требованием возмещения морального ущерба на сумму € 6 млн. Представители «Королевского клуба» отмечали, что этим видео был нанесён ущерб имиджу «Реала». Тем не менее суд постановил, что видео укладывается в рамки дозволенного, поскольку носит юмористический характер.
Ранее суд первой инстанции оштрафовал телеканал на € 20 тыс., однако эти санкции были отменены решением провинциального суда Мадрида. Ведущий программы TV3 после массы негативных откликов болельщиков «Реала» извинился перед теми, кого мог задеть и обидеть этот сюжет.
Изучить видео можно тут.