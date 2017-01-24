Бывший полузащитник «Спартака» Каюмов перешёл в «Факел»

Бывший полузащитник «Спартака» Дмитрий Каюмов перешел в «Факел». О сроке контракта 24-летнего футболиста не сообщается.
«Факел» сделал первое приобретение в зимней паузе. Личный контракт с нашим клубом подписал экс-полузащитник московского «Спартака», в текущем сезоне выступавший за ФК «Тамбов» Дмитрий Каюмов. Каюмов был заявлен в ФНЛ как нападающий и практически не имел игровой практики в своём последнем клубе, однажды выйдя в майке «Тамбова» в первенстве в стартовом составе и ещё семь раз – на замену. Сезоном ранее Дмитрий провёл 28 матчей в ФНЛ в составе столичного «Спартака-2» и забил восемь мячей", — информирует сайт «Факела».