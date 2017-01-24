Ямбере перешёл из «Анжи» в АПОЭЛ

Выступающий на правах аренды за «Анжи» защитник Седрик Ямбере продолжит карьеру на Кипре. АПОЭЛ объявил о том, что взял Ямбере в аренду. Соглашение рассчитано до конца сезона, информирует пресс-служба клуба.
Правами на 26-летнего футболиста владеет «Бордо». «Анжи» арендовал Ямбере в июле на один год с правом выкупа. В составе махачкалинской команды защитник провёл 12 матчей в российской Премьер-Лиге.
После 20 туров нынешнего розыгрыша чемпионата Кипра АПОЭЛ занимает первое место в таблице с 49 очками.