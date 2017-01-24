Глушаков: о Китае не думал, мне и дома хорошо — тут борщ, «Спартак», семья

Полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков в ироничной форме дал понять, что не намерен покидать красно-белых и переходить в чемпионат Китая.
«Как-то даже не задумывался о переезде в Китай. Мне и дома хорошо — тут борщ, „Спартак“ и семья», — сказал Глушаков в эфире программы «Все на матч».
На днях Глушаков рассказал, что в конце года агенты спрашивали у него, хотел бы он поехать в Китай или нет.
Футболисты «Спартака» в настоящее время проводят первый зимний сбор в Объединённых Арабских Эмиратах. После 17 туров РФПЛ «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Зенит» на пять очков.