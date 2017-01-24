Сборные ДР Конго и Марокко вышли в 1/4 финала Кубка Африки, Кот-д'Ивуар вылетел

Сборная Марокко победила команду Кот-д'Ивуара в матче третьего тура группового этапа Кубка африканских наций—2017 со счётом 1:0.
Встреча проходила в Оеме (Габон) на стадионе «Стад д'Оем». Единственный мяч в середине второго тайма забил Рашид Алиуи.
В другом матче группы С сборная ДР Конго победила команду Того со счётом 3:1.
Сборные ДР Конго и Марокко вышли в 1/4 финала Кубка Африки, Кот-д'Ивуар и Того покинули турнир.
Итоговая турнирная таблица группы С: 1. ДР Конго — 7 очков; 2. Марокко — 6 очков; 3. Кот-д'Ивуар — 2; 4. Того — 1.