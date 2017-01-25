«Халл» и «Кристал Пэлас» хотят купить у «Рубина» М'Вила

Французский хавбек Янн М'Вила, который в декабре подписал новый контракт с казанским «Рубином», может продолжить карьеру в Англии. Новый главный тренер «Халл Сити» Марку Силва сделал полузащитника приоритетной целью клуба в зимнее трансферное окно, утверждает Foot Mercato.
По данным источника, «Рубин» готов продать 26-летнего футболиста примерно за € 14 млн. Также в переходе француза заинтересован «Кристал Пэлас».
Срок нового соглашения М'Вила с «Рубином» — три с половиной года. Предыдущий контракт игрока действовал до января 2017 года.