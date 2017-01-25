Д. Сильва: талант и мастерство одного футболиста делают на поле разницу

Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва рассказал, какого стиля игры старается придерживаться в чемпионате Англии.
«Я всегда пытаюсь быстро перемещать мяч между линиями — эта функция заложена в мою позицию на поле. Стараюсь с каждой игрой улучшить этот аспект, ведь уровень игрока определяют его способности, они отделяют хороших игроков от невероятных. Думаю, что талант и мастерство одного игрока делают на футбольном поле разницу», — сказал Сильва в интервью официальному сайту «Манчестер Сити».