«Краснодар» сделал предложение нападающему «Перуджи» Дроле

«Краснодар» и киевское «Динамо» хотят купить у «Перуджи» 19-летнего нападающего Жана-Армеля Дроле. Ивуарийский футболист уже получил предложение как от краснодарской, так и от киевской команды, сообщил итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.
В общей сложности Дроле сыграл за «Перуджу» 32 матча, в которых забил 2 гола, отдал 7 голевых передач и получил 6 жёлтых карточек. Интернет-портал Transfermarkt оценивает африканца в € 800 тыс. Дроле может сыграть как на левом, так и на правом фланге.