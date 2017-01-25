РФС повысит зарплаты тренерам юношеских сборных России

Российский футбольный союз повысит зарплаты тренерам юношеских сборных России, оклады специалистов будут проиндексированы в полтора-два раза. На протяжении долгих лет заработная плата главных тренеров юношеских команд системы РФС составляет от 120 до 200 тыс. рублей в месяц.
«Мы намерены провести реформу в подготовке юношеских сборных России, — отметил президент РФС Виталий Мутко. — Это приоритет РФС на ближайшие годы. Во-первых, тренерам юношеских сборных будут серьёзно повышены зарплаты. Это позволит исключить субъективный фактор приглашения игроков в эти команды. Во-вторых, все сборные, начиная с U-14, получат отдельную программу развития и специальную финансовую поддержку. Это даст нам возможность плотно заняться селекцией и не терять из виду талантливую молодёжь в регионах. В апреле 2017 года соответствующие решения будут внесены в стратегию развития профессионального футбола».
На прошлой неделе в СМИ сообщалось, что весьма вероятен вариант возвращения структур бизнесмена Романа Абрамовича к финансированию российского футбола. Речь, согласно разрабатываемому проекту, идёт о финансовой помощи четырём юношеским сборным России.