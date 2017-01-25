Мичел советует Ракитичу остаться в «Барселоне» и предпочесть престиж деньгам

Бывший главный тренер «Марселя» и «Олимпиакоса» Мигель Мичел поделился мнением о будущем полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича в каталонском клубе. Мичел полагает, что хорватский футболист, которого он знает по совместной работе в «Севилье», не покинет стан сине-гранатовых.
«Я говорил с Луисом Энрике, когда они приобрели Ракитича. Сказал ему, что у них очень сильный игрок. Думаю, что Ракитич не покинет «Барселону». Ведь он вполне подходит под философию игры команды. Он не совершит ошибку. Все футболисты хотят играть за «Реал» или «Барселону». Возможно, оставаясь в «Барселоне», можешь потерять в деньгах, однако выиграешь в престиже», — цитирует Мичела Marca.