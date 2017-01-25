Наставник «Сельты»: «Реал» является фаворитом в матче с нами

Главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериццо считает мадридский «Реал» фаворитом в предстоящем ответном матче четвертьфинала Кубка Испании между этими командами. В первой игре на выезде «Сельта» добилась победы со счётом 2:1.
«У нас есть чёткий план на игру: мои футболисты должны лишать соперника мяча как можно ближе к его воротам. Иногда противник этого не позволяет. Мы не меняем нашу игру в зависимости от места матча и соперника. Естественно, «Реал» попытается отыграться. Они являются фаворитами в матче с нами, мы же знаем, против кого играем», — приводит слова Бериццо Marca.
Матч между «Сельтой» и «Реалом» состоится 25 января.