Зидан: такое впечатление, что «Реал» идёт на последнем месте

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан уточнил, что команда в настоящее время не испытывает проблем с функциональным состоянием. Французский специалист сказал это в преддверии ответного матча четвертьфинала Кубка Испании с «Сельтой». В первом матче на своём поле «сливочные» проиграли со счётом 1:2.
«Думаю, что с физической подготовкой у нас всё в порядке. Но когда я слышу задаваемые мне вопросы, то такое впечатление, что «Реал» идёт на последнем месте и борется за выживание. Я сам не испытываю беспокойства, а у футболистов соответствующее настроение», — цитирует Зидана Marca.
Матч между «Реалом» и «Сельтой» состоится сегодня, 25 января.